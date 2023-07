Seconda uscita pre campionato per la Nuova Igea Virtus che sta svolgendo la preparazione al prossimo campionato di Serie D.

Al Campo Sportivo “G. Munafò”, i giallorossi hanno affrontato la Virtus Messina. Ventidue le reti realizzate dai ragazzi di mister Pasquale Ferrara. Al di là della goleada, spiccano i buoni spunti. Sette le reti messe a segno nell’amichevole da Cannistrà al 56’, 64’, 74’, 76’, 80’, 82’, 90’, quattro quelle messe a segno da Longo al 14’, 18’, 27’, 43’. Doppiette per Nisticò (29’, 31’), De Gaetano (58’, 63’) e Leone (79’, 86’). A segno anche Trovato al 25’, Schinnea al 32’, Biondo al 61’ e Russo al 68’.

“Queste partite servono a mettere minuti nelle gambe e scaricare le tossine delle doppie sedute di lavoro – ha affermato mister Pasquale Ferrara – Adesso non contano tanto i risultati, ma le partite sono funzionali alla crescita collettiva del gruppo, a conoscerci e fare squadra. Dobbiamo tramutare i dubbi in certezze e capire prima di tutto quali sono le migliori soluzioni che possiamo adottare, anche a partita in corso”.

Intanto la società ha comunicato la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni del calciatore Antonio Pio Bucolo alla S.S. Milazzo.