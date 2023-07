Si trovava ai domiciliari dopo avere aggredito un vicino di casa. Un ventiduenne era stato arrestato nella nottata di domenica dai Carabinieri della Stazione di Tortorici.

Una telefonata al 112 aveva portato i Militari dell’Arma a intervenire presso un condominio del centro oricense, dove era in corso una lite tra condomini. L’aggressore è stato bloccato nonostante avesse opposto resistenze. Secondo una prima ricostruzione, anche attraverso alcune testimonianze, il giovane, in evidente tato di

alterazione psicofisica dovuto all’assunzione eccessiva di alcol, per futili motivi di vicinato, aveva

aggredito il vicino a calci e pugni, procurandogli lesioni.

Il giovane, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato e ristretto ai domiciliari presso la propria abitazione. Dopo poche ore, si è allontanato da casa, venendo nuovamente bloccato e arrestato, questa volta per evasione. Il 22enne è stato quindi trasferito al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa di udienza di convalida.