Si riunirà oggi pomeriggio, alle 16, il consiglio comunale della Città di Patti. Fra i punti all’ordine del giorno, inseriti dal presidente dell’assemblea pubblica Giacomo Prinzi, quello che al momento desta maggiore interesse si riferisce all’urgenza di intervenire sul diserbo delle arterie che attraversano il territorio comunale.

Essendo in coda agli argomenti da trattare, il primo firmatario della mozione, l’ex sindaco Mauro Aquino con gli altri consiglieri di minoranza, potrebbe chiedere il prelievo del punto al fine di evitare che per ragioni di tempo la disamina venga posticipata alla prossima seduta. «Benché la richiesta sia precedente al recente disastro incendiario – spiega Aquino – sollecitare gli Enti competenti affinché provvedano agli interventi di scerbatura risulta di fondamentale importanza non solo per ragioni di decoro urbano ma, prima di tutto, per scongiurare situazioni di pericolo inerenti la circolazione stradale e, come dimostrato dai tragici fatti dei giorni scorsi, il propagarsi degli incendi».

D’estate più che in altre stagioni, del resto, le strade risultano maggiormente transitate e le sterpaglie che invadono i margini delle carreggiate limitano pericolosamente la visibilità degli automobilisti in transito, rappresentando anche un temibile veicolo per i fuochi. Nella mozione sono le strade provinciali e la statale 113 ad essere menzionate, quindi il lungo tragitto da via Case Nuove Russo che conduce alla nota meta turistica del Tindari, senza trascurare la strada provinciale che attraversa la frazione Moreri e le altre contrade teatro delle angosce e dei danni peggiori registrati a Patti nello scorso martedì di fuoco. Per questo, pur non riportando la dicitura di somma urgenza, con buone probabilità il civico consesso potrebbe decidere di anticipare la discussione del punto proposto.