Si rimette ufficialmente in moto la macchina organizzativa dell’Allinparty, la kermesse multisportiva dedicata all’inclusione.

Dal 25 al 27 agosto, il Mediterranea Club di Milazzo ospiterà la quarta edizione dell’evento organizzato da Mediterranea Eventi, dall’Associazione BIOS, dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dal tour operator Triptop, che vanta ancora una volta la preziosissima partnership del Comune di Milazzo ed i patrocini dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e del Comitato Italiano Paraolimpico.

Tre giorni dedicati allo sport, all’intrattenimento, agli emozionanti talk con gli ambasciatori ufficiali dell’Allinparty ed i tanti testimonial paralimpici, per un pieno di energia e, soprattutto, di inclusione. Sono tantissime le discipline sportive in programma: dal calcio amputati al tennis in carrozzina, passando per rugby in carrozzina, basket in carrozzina, baskin, beach sitting volley, tennistavolo, calcio balilla, beach hockey, vela, burraco, beach bocce, tiro con con l’arco, tiro a segno, fitness e softair.

Fondamentale, come nelle edizioni precedenti, il coinvolgimento del tessuto sportivo cittadino, con tantissime associazioni sportive e di volontariato del territorio pronte a supportare e partecipare alla manifestazione. Importantissimo anche il supporto di tante Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione ed Enti del Terzo Settore, ai quali si aggiunge anche il prezioso contributo di molte realtà imprenditoriali, che stanno sposando con tanta passione la kermesse sportiva e sociale.

“Siamo felici di tornare a parlare dell’Allinparty – cosi Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi – in questi mesi abbiamo continuato a lavorare con costanza per realizzare un evento sempre più coinvolgente ed aperto a tutti, con l’obiettivo di garantire un’inclusione sempre più ampia ed una partecipazione sempre più massiccia tra persone con disabilità e normodotati, ricordando che l’unica regola alla base di qualsiasi torneo

sportivo è quella di giocare nelle stesse condizioni previste per gli atleti con disabilità, quindi puntando a rendere più omogenee possibili le condizioni di partecipazione. Anche quest’anno saremo ospiti del Mediterranea Club e ci avvarremo di tante importanti partnership, puntando a creare una manifestazione sempre più grande, inclusiva e divertente”.