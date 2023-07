Un bilancio già tragico che si aggrava ulteriormente. È spirata all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta la 31enne palermitana che era stata trasferita d’urgenza poiché già in arresto cardiaco.

I medici erano riusciti a rianimarla e a sottoposta a intervento chirurgico. Proprio durante l’intervento la giovane non ce l’ha fatta. Viaggiava in auto insieme al 28enne Giovanni Fossile, anche lui palermitano, che è deceduto sul colpo. Stessa sorte toccata ad Arianna Ceccarelli, 36 anni che viaggiava a bordo di un’altra auto contro la quale è avvenuto il tragico schianto sulla 626 Caltanissetta – Gela, all’altezza del viadotto Capodarso. Sul mezzo si trovava anche un uomo di 41 anni che è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale a Enna. Coinvolta anche una terza auto con a bordo due persone, ferite in modo lieve.

L’ultima vittima dell’incidente sulla statale tra Gela e Caltanissetta si chiama Eleonora Modica, aveva 31 anni ed era di Palermo, abitava dalle parti della Noce. Era un’esperta chinesologa, lavorava in uno studio per la correzione delle devianze posturali. Una ragazza solare, dicono gli amici, sempre disponibile con tutti. Le piaceva ballare caraibico, sottolineano tra le lacrime i tanti che stamane si sono affollati sotto casa sua.