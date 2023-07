Un bilancio pesantissimo di due morti e una donna in gravissime condizioni a seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 626 Caltanissetta – Gela all’altezza del viadotto di Capodarso, nei pressi del capoluogo.

Tre le persone coinvolte che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Le vittime sono un 28enne e una donna di 36anni. Una donna di 31 anni è stata invece trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni vengono definite gravissime. Tre i feriti che viaggiavano a bordo di una terza auto coinvolta nel sinistro.