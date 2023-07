Torrenova – Si è svolto ieri sera, presso la Piazza Mare di Torrenova, uno degli eventi clou del programma “Un’estate da brivido“, con il concerto di Anna Tatangelo che ha incantato il numeroso pubblico presente.

Anna Tatangelo si è esibita per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Mare e il concerto, inserito negli eventi estivi, è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato festa.

La cantante ha eseguito i suoi brani più famosi, tra cui: “Ragazza di periferia“, canzone con cui ha partecipato al Festival di Sanremo del 2005 (brano che ottiene il terzo posto nella Categoria Donne), “Quando due si lasciano“, singolo uscito nel 2005, “Essere una donna“, in gara al Festival di Sanremo del 2006 (canzone che si classifica al terzo posto), “Bastardo“, brano in gara al Festival di Sanremo del 2011, “Libera“, canzone che presenta al Festival di Sanremo del 2015.

Tra gli altri appuntamenti a Torrenova da segnalare il Festival agroalimentare “Amunì 2023”, che si svolgerà nella stessa location di Piazza Mare, dall’1 al 3 Settembre. La manifestazione vedrà i concerti dei “The Kolors“, in programma il 2 Settembre, e dei “Santi Francesi” il 3 Settembre. Venerdì 15 Settembre, invece, in occasione della Festa di Maria Santissima Addolorata, in Piazza Autonomia, si svolgerà uno spettacolo di cabaret con “I Respinti” e Gianni.