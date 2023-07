La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Viadotti, Gallerie e Ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi integrati” della Città Metropolitana di Messina ha disposto, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 del 31 luglio e dell’1 agosto 2023, la chiusura temporanea al transito veicolare lungo la strada provinciale 110 Montalbanese, dal km.27+900 al km.38+500, incrocio con la strada provinciale 115 Tripiciana, per l’esecuzione dei lavori di bitumatura.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo: strada provinciale agricola Montalbano – Portella Gerasa fino all’innesto con la strada provinciale 115 e da lì fino all’innesto con la strada provinciale 110 al Km. 38+500.

Il controllo e l’osservanza dell’ordinanza sono affidati agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione e i contravventori saranno puniti a norma di legge.

Gli interventi in corso rientrano nell’ambito del progetto denominato “Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Viabilità secondaria – lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e Poli turistici lungo la strada provinciale 110 Montalbanese, dalla strada statale 113 in prossimità della località Portorosa sino alla strada provinciale 122 Pattese”.