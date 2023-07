Un incendio si è sviluppato nella collina proprio di fronte al residence Santa Lucia.

Le fiamme hanno divorato subito la parte secca della vegetazione. Sembra che le fiamme siano partite dalla parte bassa. Fortunatamente non ci sono condizioni di vento ad alimentare il rogo che sembra si stia esaurendo. Sul posto stanno comunque intervenendo i Vigili del Fuoco.

Al momento le fiamme sembrano non interessare le ville in cima alla collina, in contrada Certari.