«Avere la possibilità di anticipare le somme corrispondenti ai contributi a favore delle imprese e delle attività locali di San Piero Patti raffigura il modus operandi dell’Amministrazione che ho l’onore di rappresentare. Vicina alle imprese, alle ditte e a tutti coloro che investono nel nostro paese».

Le parole della sindaca, Cinzia Marchello, in merito all’erogazione anticipata di 31.416 euro a sostegno delle attività commerciali, artigianali o agricole operanti nel Comune di San Piero Patti. I contributi straordinari e a fondo perduto rientrano fra quelli previsti dal DPCM del 24 settembre 2020 riguardante la “strategia nazionale per le aree interne” a supporto delle attività situate in contesti marginali e meno popolosi. Tuttavia, non essendo ancora pervenute all’Ente le somme predestinate, l’Amministrazione Marchello ha deliberato l’anticipazione delle risorse in termini di cassa.

«Nell’urgenza di dare effettivo sostegno al commercio e all’artigianato locali – ha dichiarato la Giunta – siamo soddisfatti della possibilità di destinare dei fondi che sicuramente rappresentano per le attività locali una boccata d’ossigeno, soprattutto in questo particolare momento storico. La gestione virtuosa dell’Ente ci ha permesso, infatti, di poter anticipare le risorse alle aziende, senza l’aggravio di interessi per il Comune, con un immediato beneficio per le attività che operano sul territorio costituendone il tessuto economico-produttivo e fornendo prodotti e servizi ai cittadini».