La Casa di Paul Harris, nella Parrocchia Sacro Cuore di Sant’Agata di Militello, ha ospitato il corso BLSD – Basic Life Support and Defibrillation, organizzato dal Rotary Club Sant’Agata di Militello, presieduto da Lorenzo Bertini, in partnership con la commissione BLSD del Distretto 2110 Sicilia e Malta.

L’iniziativa ha avuto un pubblico di rilievo: le locali forze dell’ordine della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della Polizia Municipale, insieme a 3 studenti universitari e 2 alunni della scuola secondaria di secondo grado.

I partecipanti hanno ricevuto un’importante formazione sul primo soccorso e sulle modalità di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso.

Il corso, tenuto a titolo gratuito e con grande competenza dal rotariano Felice De Luca, ha visto come istruttori gli altri rotariani Tindaro Impellizzeri e Mirella Torre, affiancati dai formatori di supporto Cono Ceraolo, Giulio Franchina e Jenny Maio, che hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire il successo dell’attività.

Durante la formazione, che si è conclusa con un test di verifica finale, dopo la sessione pratica, è stata sottolineata l’importanza dell’intervento immediato in caso di arresto cardiaco, poiché le percentuali di sopravvivenza diminuiscono del 10% al minuto se non si esegue tempestivamente la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato validato dalla centrale del 118 ed hanno conseguito la qualifica di “esecutore BLSD” con valenza biennale.

Questo titolo è fondamentale per i soccorritori laici, che vengono preparati ad affrontare situazioni di emergenza e a salvare vite umane in caso di necessità.

Il Presidente Bertini ha espresso profonda gratitudine ai formatori rotariani intervenuti, i quali, con spirito di servizio e in maniera totalmente gratuita, hanno condiviso le proprie competenze e donato il proprio tempo per formare i soccorritori laici, ed ai soci del Club Massimo Ioppolo, Salvino Fidacaro e Concettina Gianguzzi che si sono occupati della logistica dell’attività.

Il corso si inserisce nell’area d’intervento del Rotary riguardante la prevenzione e cura delle malattie, che mira a promuovere la sicurezza ed il benessere della comunità.

A dimostrazione della sensibilità del Club verso l’importanza del primo soccorso, i soci Giulio Franchina, Cono Ceraolo e Davide Ceraolo hanno acquisito, con una specifica formazione, le competenze necessarie per potere essere loro stessi istruttori, garantendo al sodalizio santagatese l’opportunità di organizzare ulteriori corsi finalizzati a trasmettere, ad un numero crescente di persone del territorio dei Nebrodi, le migliori prassi per salvare vite in caso di arresto cardiaco.