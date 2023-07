Sono accusati di interruzione di gravidanza colposa e lesioni personali stradali gravi o gravissime i due 17enni che la sera del 17 luglio scorso sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto sul lungomare di Santa Teresa di Riva e nel quale una ragazza di 18 anni, incinta al settimo mese, ha perso la bambina che portava in grembo.

I reati vengono contestati dalla procura al diciassettenne che conduceva la moto Zontes 125 e al centauro alla guida del Piaggio Liberty 50 sul quale viaggiava la ragazza in stato interessante. Il procuratore dei minori Andrea Pagano ha notificato le informazioni di garanzia ai conducenti dei due veicoli,m a conclusione delle indagini che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Fondamentali sono state le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale che hanno cristallizzato il momento in cui lo scooter Piaggio, che procedeva in direzione Messina, ha effettuato una manovra di svolta verso sinistra per attraversare la corsia e parcheggiare davanti Piazza Marina militare italiana. In quel momento è arrivata alle loro spalle la moto Zontes che stava sorpassando un’auto e si è scontrata con il Liberty.

Tutti e quattro i ragazzi a bordo dei veicoli sono finiti sull’asfalto, ma da subito le condizioni più gravi le ha mostrate la diciottenne che oltre a perdere la bimba ha riportato traumi molto seri. La 18enne è rimasta nel reparto di rianimazione del policlinico di Catania prima di essere trasferita in ortopedia ed essere dichiarata fuori pericolo. Resta riservata la prognosi sulle sue condizioni. Il fidanzato che quella sera conduceva lo scooter Liberty è stato invece portato al Policlinico di Messina. Ha riportato la frattura del femore con 30 giorni di prognosi. Sono 15 invece i giorni di prognosi per i due ragazzi che si trovavano sulla moto e che sono stati dimessi poche ore dopo l’incidente