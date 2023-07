Il comune di Gioiosa Marea intende dare vita a due Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Alla manifestazione di interesse possono aderire anche i soggetti privati o economici dei Comuni di Patti, Montagnareale, Librizzi, Brolo, Ficarra, Sant’Angelo di Brolo e Piraino.

L’Ente gioiosano – di concerto con cittadini, imprese, attività commerciali e cooperative – vuole porre le basi al processo di transizione energetica nel proprio territorio, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. La realizzazione dei nuovi impianti quali fotovoltaico, eolico o da biomassa, potrà avvenire su spazi o edifici comunali ma anche privati. La nuova rete eco-sostenibile consentirà di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile, auto-consumando l’energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in bolletta.

I benefici, oltre che economici e ambientali, sono anche di carattere sociale favorendo atteggiamenti di coesione, il risparmio comunitario, la creazione di occupazione e il conseguente sviluppo economico locale. Per entrare a far parte delle CER di Gioiosa Marea, sia in qualità di “produttore di energia” che di “consumatore”, i soggetti privati o economici potranno compilare il modulo di adesione fornito dall’Ente gioiosano e manifestare il proprio interesse entro il 21 agosto. Con il supporto tecnico e amministrativo della Società NOUSQUARE S.r.l., il Comune si farà da tramite anche in previsione della centralità che tali forme aggregate di autoconsumo assumeranno nella concreta attuazione della transizione ecologica promossa e sostenuta dal PNRR.