Sarà chiuso a partire dalle 15 di oggi e “fino a cessate esigenze” lo svincolo di San Filippo in entrambe le direzioni di marcia.

Lo comunica il Consorzio autostrade “al fine di garantire l’arrivo e il deflusso in sicurezza degli spettatori in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari”. Sarà consentito il transito solo agli autobus, e comunque i mezzi autorizzati potranno uscire esclusivamente dallo svincolo in direzione Messina. Per arrivare allo stadio è stato attivato un servizio bus navetta che consente di essere portati fin sotto il San Filippo. La navetta è a disposizione dell’utenza a partire dalle 10 di domenica 30 luglio, con un potenziamento del servizio nelle fasce orarie 15- 21, antecedente all’inizio del concerto e, dalle 23 alle 03, per permettere un rapido deflusso dalla zona stadio. Aumentate le corse del tram, attive fino alle 3 del 31 luglio. Oltre alle navette dedicate, è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle.

Saranno disponibili inoltre, i parcheggi cittadini compresi quelli di interscambio, tutti serviti dai bus di linea e dal tram per raggiungere comodamente il luogo dell’evento al fine di agevolare l’afflusso e il deflusso al e dall’impianto sportivo.