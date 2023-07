Sono 128 gli episodi contestati ai 24 marittimi indagati per il furto di Gasolio Blu sui rimorchiatori da loro manovrati per conto della società presso la quale prestano servizio.

Episodi oggetto delle indagini della Guardia di Finanza attraverso intercettazioni appostamenti. Furto aggravato di carburante e contrabbando con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera sono i reati ipotizzati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e a seguito dei quali il Gip del Tribunale della Città del Longano ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca delle autovetture utilizzate dai 24 lavoratori portuali.

Ventisette autovetture utilizzate per trasportare il Gasolio dal Molo Marullo a fin fuori l’area portuale e utilizzarlo per i propri mezzi personali o per cederlo a terzi. Il Gasolio Blu è infatti esente dalle accise sui carburanti.