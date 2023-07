Non fra i banchi ma sempre a scuola, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello continuano a dar seguito ai percorsi didattici riadattati alla bella stagione, con incontri anche sulle spiagge di Patti Marina.

“Chista si chiama meravigghia” è l’ultima attività che ha entusiasmato i ragazzi facilitandoli nell’apprendimento del dialetto siciliano, nell’ambito del modulo “Teatrando 2” del Pon Fse (Fondo Sociale Europeo). Le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, guidate dalle professoresse Daniela Spinella e Titti Molica, coadiuvate dai collaboratori scolastici Angela Giardina e Sergio Gimmillaro, hanno portato in scena canti, proverbi, filastrocche rigorosamente in siciliano e un particolarissimo cruciverba umoristico. Con tamburelli alle mani, gli spettacoli sono stati tanto coinvolgenti da suscitare nel pubblico il desiderio del “bis” di “Ciuri ciuri”.

La finalità dal progetto è consistita nell’avvicinare gli studenti alle tradizioni popolari siciliane al fine di non abbandonarle all’oblio, salvaguardando il patrimonio storico-culturale dell’Isola. Musica, danza, storia locale, folklore, prosa, testi poetici hanno funto da collante sociale, adatto a rafforzare il legame tra scuola e territorio attraverso il recupero di radicate tradizioni, stimolando nelle nuove generazioni il senso di appartenenza. «Questo genere di progetti divengono importanti occasioni di riflessione sociale – le parole della dirigente Clotilde Graziano – in tal caso sul valore del nostro patrimonio culturale, a cominciare dal dialetto sempre più in disuso. Per questo, anche negli anni a venire ci faremo promotori di altre iniziative atte a salvaguardarlo e a valorizzarlo».

«Il Pon è risultato utile – evidenziano le docenti Spinella e Molica – anche a superare difficoltà caratteriali di adattamento e di timidezza, avvalendoci del lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune nel rispetto delle specificità individuali».