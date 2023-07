Capri Leone – Si è svolta Sabato 29 Luglio nel Comune di Capri Leone la Festa del Patrono S. Costantino, che è stata caratterizzata da devozione e musica.

Alle ore 17:00 il Corpo Bandistico Anspi di Rocca di Capri Leone ha effettuato il giro del paese, sostando poi in Piazza, dove ha eseguito alcune marce sinfoniche; alle 19:00 è stata celebrata la Santa Messa solenne, alla presenza di diversi fedeli.

Ha preso poi il via la tradizionale processione per le vie del paese, con la statua di S. Costantino portata a spalla da tanti giovani caprileonesi; in serata, invece, alle ore 22:00 la Banda Musicale Anspi si è esibita in un concerto di marce sinfoniche.

Sono state eseguite, con la direzione affidata al Maestro Manlio Franchina, le seguenti marce: “Afrodite”, “Fuochi Etnei”, “Cuore Mirtese”, “La Classica”, “Angelina”, “Antoniana”, “Marchesina” e “Gioiosa Fonte Serena”. Il Corpo Bandistico ha concluso la propria esibizione con la marcia “Amici Veri” e l’Inno di Mameli.

Erano presenti ai festeggiamenti di S. Costantino le autorità civili e militari del Comune di Capri Leone, tra cui il Sindaco Bernadette Grasso, che indossava per l’occasione la fascia tricolore, il Vice Sindaco Riccardo Mancari, alcuni componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i Carabinieri della locale Stazione e la Polizia Municipale.