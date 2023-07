Azzannato da due pitbull. un bambino di sette anni di Mazara del Vallo è stato aggredito nei pressi di un autolavaggio, dove il padre si era fermato per lavare la sua auto.

Il bambino stava giocando, a quanto pare, con un gatto quando i due cani lo hanno aggredito. I familiari hanno cercato di allontanare i due pitbull tirandogli contro oggetti, riuscendo nel loro intento. Il bambino pè stato trasportato in ospedale, dove gli sono stati applicati punti di sutura. Non è in pericolo.

I due cani sono stati catturati dalla Polizia Municipale e risultano sprovvisti di microchip.