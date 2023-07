Il SinagrArte riparte, con la partecipazione di numerosi artisti provenienti da tutta la Sicilia.

Un evento culturale e artistico organizzato dal Comune di Sinagra con la collaborazione della locale Pro Loco e curato dal direttore artistico Filippo Puglia. L’inaugurazione con il conseguente taglio del nastro, è fissato per sabato 5 agosto alle ore 19, nella sala conferenze del palazzo Salleo.

La mostra, sarà fruibile fino al 12 agosto dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 19 alle ore 23. Una scelta decisa, precisa, per riannodare nodi e trame, facendo esperienza e tesoro di quanto fatto. Una manifestazione tesa a valorizzare l’arte sul territorio.

Infatti, si propone di fornire una nuova panoramica per dare un senso anche agli sforzi compiuti in passato da chi, al tempo un innovatore, con un gruppo di amici, aveva creduto che questa manifestazione potesse avere un futuro e soprattutto dare nuovi input alla galleria d’arte del comune che si intendeva realizzare. Un sogno che oggi riprende forza e vigore.

L’eredità e il valore di questa manifestazione, sono rimasti vivi nella memoria collettiva della comunità. Con l’arrivo di una nuova amministrazione comunale, è stato espresso il desiderio di ridare vita a e SinagrArte e di sfruttarne il potenziale per promuovere l’arte e la cultura nel territorio e in questo senso, sono stati intrapresi diversi passi importanti per raggiungere questo obiettivo.

La Manifestazione SinagrArte, può svolgere un ruolo cruciale nell’arricchire il tessuto culturale e artistico del comune, contribuendo all’immagine positiva della comunità. È con grande entusiasmo che gli organizzatori guardano al futuro di questa manifestazione, sapendo che può continuare a ispirare e coinvolgere gli artisti e il pubblico, portando avanti la passione e la dedizione dei suoi fondatori e sostenitori, tra i quali, va ricordato Nunzio Mancuso che aveva sempre creduto in questa manifestazione.