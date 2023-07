Si svolgerà in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone la sesta tappa dello “Street Food – Sicily On Tour“, in programma dal 3 al 6 Agosto con vari eventi.

Ogni giorno ci saranno live music, intrattenimento, animazione, dj set e degustazioni di prodotti tipici, con odori, sapori ed emozioni degli street fooder; si parte il 3 Agosto con la presenza del Dj Filippo Martina e del gruppo “Nuntereggaepiù 2.0“.

Il 4 Agosto sarà la volta del cabaret con Matranga e Minafò e “I Respinti“, il 5 Agosto sarà la volta della musica con la presenza del cantante Roy Paci e degli “Ottoni Animati“, e il 6 Agosto il programma si concluderà con una grande festa con gli artisti di strada.

Si tratta di un altro evento dedicato all’enogastronomia, dopo il “Sicily Fud” svoltosi dal 21 al 23 Luglio in Piazza Mattarella a Rocca di Capri Leone e il 28 Luglio, l’appuntamento conclusivo, tenutosi a Capri Leone centro con la degustazione del Suino Nero dei Nebrodi e l’esibizione de “I Pentatonica“.