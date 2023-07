Il Consiglio Comunale di Capri Leone, riunitosi Venerdì 28 Luglio in Sessione straordinaria, ha attuato il Regolamento disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali, non riscosse in fase coattiva, e la ratifica di una variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2023/2025

La proposta del Regolamento delle entrate comunali è stata illustrata dal capogruppo di maggioranza Salvatore Liprino, il quale ha messo in evidenza che l’argomento è stato presentato per venire incontro alle famiglie in difficoltà. Il Consigliere di minoranza Giuseppe Musarra ha dichiarato di essere in linea di massima d’accordo con il Regolamento, chiedendo di attuare più rate per aiutare maggiormente i cittadini. Il capogruppo di minoranza Giorgio Caputo ha spiegato che si tratta di un’iniziativa lodevole, che può dare un supporto ai cittadini e ai contribuenti, e che merita di essere più pubblicizzata. Il punto in oggetto è stato approvato all’unanimità, con i voti favorevoli di tutti gli 11 Consiglieri Comunali presenti (7 di maggioranza e 4 di minoranza) sui 12 componenti effettivi.

La variazione di Bilancio si riferisce ai finanziamenti che vengono concessi alle Unioni dei Comuni, con ciascun Comune che ottiene 60.000 euro contro i 25.000 euro inizialmente previsti; dunque ci sono maggiori entrate da contabilizzare. Anche questa proposta è stata attuata all’unanimità, con i voti favorevoli di tutti i Consiglieri presenti.

Il civico consesso ha poi discusso la salvaguardia degli equilibri e la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. L’unica variazione riguarda un contributo da versare di 4.517,22 euro. Il Consiglio Comunale ha poi dato riscontro a un’interrogazione, presentata dai Consiglieri Comunali di minoranza Giorgio Caputo e Marika Sapone lo scorso 15 Giugno, riguardante la richiesta di chiarimenti per la ricerca di una sede per il Movimento Giovanile. Il Consigliere Caputo ha spiegato che l’interrogazione era a titolo esemplificativo, per chiedere una sede per tutte le Associazioni locali, chiedendo di valorizzare tutte le realtà cittadine. Il Sindaco Bernadette Grasso ha evidenziato che come sede provvisoria potrà essere utilizzata la Biblioteca Comunale e che, in tempi brevi, una stanza dell’ex locale delle Suore potrà essere adibito a sede di tutte le Associazioni cittadine.

Infine il Sindaco Bernadette Grasso ha letto la relazione annuale sull’attività amministrativa, svolta dal Giugno 2022 al Giugno 2023. Nel prospetto si evidenzia che sono stati intercettati tutti i finanziamenti possibili, a cominciare da quelli del PNRR, si è puntato sullo sviluppo del progetto di “Nebrodi Ospitalità Diffusa” e sulla riqualificazione del tessuto urbano, sono stati approntati degli impianti fotovoltaici negli edifici comunali, è stata portata avanti la costituzione delle comunità energetiche, sono stati approvati alcuni debiti fuori Bilancio e due Rendiconti di gestione, sono stati attivati il servizio di assistenza domiciliare e la PEC per i Consiglieri Comunali.