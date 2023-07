Longi – E’ stato presentato ufficialmente il programma di “Longi d’Estate 2023“, che vedrà diversi appuntamenti dall’1 Agosto al 3 Settembre tra musica, teatro, giochi, divertimento, Feste e cinema.

Gli eventi prenderanno il via l’1 Agosto con Il Mondo dei Burattini “I Minions“, per poi concludersi il 3 Settembre con i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Carmelo, a cura del comitato feste di Contrada Stazzone.

Il programma dell’Estate longese viene organizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Unione Comuni dei Nebrodi, il progetto “Sistema Nebrodi Ospitalità Diffusa” e l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Tra gli appuntamenti da segnalare il 4 Agosto si svolgerà, in Piazza Umberto I, “Grazie Faber“, un Tributo a De Andrè con le sue canzoni, le sue poesie e la sua storia, il 7 Agosto, nella Chiesa di S. Salvatore, ecco la mostra fotografica “Longi a 360” a cura del Prof. S. Migliore, l’8 e il 9 Agosto ci sarà l’evento “Longum Escape” con l’Associazione APS Siculi Connect, il 10 Agosto ci sarà lo spettacolo musicale Quintetto d’Ottoni con la Demena Brass Quintet, il 12 Agosto si terranno i “Joca Popolari“, giochi del passato in chiave moderna a cura dell’Associazione APS Siculi Connect, il 13 Agosto sarà la volta del Carnevale Estivo Longese con l’Associazione Geni/e/Tori, il 15 Agosto viene riproposta la manifestazione “Mangalaviti Fest – Il Ferragosto che ci piace“, il 18 Agosto l’Associazione “V. Bellini” darà vita al trentesimo Concerto d’Estate, nel cortile della Scuola “S. Quasimodo”, il 22 e il 23 Agosto si svolgeranno i festeggiamenti in onore di S. Francesco, di S. Leone e del SS. Crocifisso, il 27 Agosto la Festa di Maria SS. Addolorata e il 3 Settembre i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Carmelo.