Prenderanno il via oggi pomeriggio nel Comune di Capri Leone le Feste Patronali, con i festeggiamenti in onore di S. Costantino e di Maria SS. Annunziata.

Oggi si svolgerà la Festa di S. Costantino (nella foto la processione dello scorso anno), con la messa solenne che verrà celebrata alle ore 19:00 e la processione tradizionale del simulacro del Santo per le vie del paese; in serata alle 22:00 si terrà il concerto musicale del Corpo Bandistico Anspi.

Nella giornata di domani, Domenica 30 Luglio, è in programma la Festa di Maria SS. Annunziata, che sarà caratterizzata in mattinata dalla Santa Messa e dalla processione per le vie del centro storico. Nel pomeriggio alle ore 17:00 ci sarà la processione dell’Angelo, con l’accompagnamento della Banda Musicale; in serata chiuderanno i festeggiamenti uno spettacolo di musica leggera e i giochi pirotecnici.

Inoltre a Capri Leone è prevista il 16 Agosto la Festa di S. Rocco, con la Santa Messa e la processione in programma dalle ore 19:00. Intanto nella serata di ieri i giovani di Capri Leone hanno abbellito il centro storico e le vie del paese, con le bandierine tradizionali di carta.