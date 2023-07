Anche quest’anno l’ultimo week-end del mese, come da tradizione, si celebreranno i festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova, la cui piccola chiesa sorge nel rione “Castelluccio”.

Devoti giunti anche dai territori limitrofi, vacanzieri e abitanti si preparano ai riti sacri, che avranno inizio con la solenne celebrazione dei Vespri sabato 29 luglio alle ore 19:30.

Alle ore 8:00 di domenica 30 luglio verrà celebrata la Santa Messa mentre alle 18:00 avrà inizio la processione in onore della statua di S. Antonio da Padova per le vie del paese, con la partecipazione del corpo bandistico musicale “Santa Cecilia” Città di Villafranca Tirrena (ME), diretta dal M⁰ Emanuele Celona.

Giochi, spettacoli e coloratissimi stand di Artigiani ed Hobbisti sono stati collocati

nella piazza Graziella Campagna per celebrare “A festa i Villafranca”.

I festeggiamenti si concluderanno, domenica 30 luglio alle 23:45, con il “fuoco incrociato per un cielo stellato del pirotecnico” a cura di Ficarra Gaetano.