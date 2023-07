Una conferenza stampa per fare il punto della situazione sulla balneabilità delle acque del litorale barcellonese, nell’ultimo periodo al centro di polemiche serrate anche in chiave politica. L’Assessore all’Ambiente del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Nicola Barbera, ha incontrato stamattina la stampa a Palazzo Longano.

“Dopo il post su Facebook di una Consigliera Comunale, anche comprensibilmente la popolazione ha cominciato a manifestare la sua preoccupazione nonostante le rassicurazioni già arrivate dalle autorità preposte – ha detto il rappresentante dell’Amministrazione Calabrò – Le nostre acque risultavano perfettamente balneabili già a maggio e a giugno, tranne in quei punti l’analisi non si pubblica perché non viene fatta in quanto ritenuti già non balneabili. Sentita questa grossa preoccupazione, abbiamo voluto approfondire pensando ci potessero essere problemi relativi alla fogna o a scarichi abusivi”.

Da qui la decisione di commissionare a un laboratorio qualificato cittadino le analisi: “Io, che sono assessore all’ambiente, ma anche veterinario e ispettore alimenti, sono andato con gli analisti e siamo andati nei punti peggiori e nelle giornate peggiori – ha spiegato Barbera – Nei giorni di inferno, all’ultimo giorno di quel caldo, con le acque al massimo del loro calore (e sappiamo che il calore favorisce la proliferazione di batteri), siamo andati in quei punti oggetto di contestazione, anche nelle zone non balneabili. Quando si va al mare, non si tira una linea. La linea ideale è il confine delle nostre acque: Cantoni e Ponte Mela. Qui sono stati fatti dieci prelievi in foci di Torrenti, scarichi o supposti tali, pozze che si creano per acque piovane”.

“Le analisi hanno dato esito, in tutti e dieci i punti, della perfetta balneabilità delle acque. Sono contento come assessore, ma soprattutto come cittadino, perché sono contento di comunicare ai cittadini che le acque da Cantoni a Ponte Mela sono tutte perfettamente balneabili. Ultima considerazione tecnica: le acque sono balneabili, ma sono da bandiera blu? Io dico di no. Ci sono dei margini di miglioramenti ampi. Un minimo di contaminazione è presente. A questo punto l’impegno politico deve essere quello di garantire acque perfettamente pulite. Certamente non c’è nessun pericolo e si può fare il bagno in tranquillità, ma possiamo iniziare a pensare anche ad altri riconoscimenti”.

Cosa riguarda la contaminazione, seppur minima, delle acque barcellonesi? “La contaminazione riguarda Enterococchi, indice di contaminazione animale: pascoli all’interno dei torrenti; Escherichia coli contaminazione umana. Nei torrenti dovrebbe essere fatta una prevenzione: no al pascolo selvaggio e a sversamenti che ci sono stati. Si sta monitorando soprattutto il Torrente Patrì”.

I punti in cui sono stati fatti i prelievi sono: Cantoni (depuratore), Villa Jole, Chiosco Maggio, altezza Via Cristoforo Colombo, Foce Longano, Piazza delle Ancore, Lido Vista Mare, Via Tanaro, Foce Torrente Idria, Foce del Mela.