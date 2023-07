Il piccolo Valerio, il bimbo caduto dal terrazzino di casa la scorsa settimana, continua a migliorare. Ha finalmente lasciato la Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico di Messina ed è ricoverato nel reparto di Pediatria al Padiglione NI.

Sta seguendo un percorso per recuperare al più presto e tornare finalmente a casa, superando i traumi della caduta che ha tenuto in apprensione un’intera comunità, quella villafranchese, che non ha smesso un solo istante di pregare e sperare per lui, con in testa il sindaco Giuseppe Cavallaro.

Villafranca Tirrena aspetta adesso il ritorno a casa di Valerio. E ad aspettarlo non c’è solo un’intera comunità, ma – da ieri – c’è anche una cucciolata di Juck Russel Terrier. Un “regalo inaspettato”, annunciato sui social da papà Nicola: “Complici i colleghi del 118 e la straordinaria volontà di cuore del sig.Sottile, titolare del negozio sito sulla Panoramica dello Stretto, grazie cuore”. La cucciola farà compagnia al piccolo Valerio che aveva espresso il desiderio di avere un cagnolino a un’autista soccorritrice del 118.