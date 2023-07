Spadafora – Operazioni di pulizia a Spadafora. In questi giorni la Sindaca Tania Venuto ha fatto sapere che, dopo i recenti festeggiamenti per San Giuseppe, è stata effettuata la pulizia meccanica straordinaria della spiaggia.

“Tutte le mattine inoltre -racconta Tania Venuto- gli operatori della Siculcoop (che ringrazio) fanno un passaggio manuale per raccogliere ciò che gli incivili abbandonano.” La Prima Cittadina inoltre annuncia che a breve giro di partirà con altri prelievi di imbarcazioni non censite.

Accanto alla pulizia della spiaggia sempre in questi giorni è avvenuta anche della pulizia straordinaria delle strade di campagna “e con i verbali per i proprietari di terreni incolti che ancora non hanno provveduto alla pulizia”.