Oggi a Rometta, alle ore ore 9,30, si insedierà, nell’Aula della Memoria della Delegazione Municipale di Rometta Marea, il Comitato Permanente per affrontare i gravi problemi in cui versa l’autostrada Me-Pa, costituito dalle Amministrazioni comunali di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta.

A darne notizia è il Sindaco Nicola Merlino. A far parte del comitato sono i tre Sindaci di Villafranca, Saponara e Rometta, Giuseppe Cavallaro, Giuseppe Merlino e Nicola Merlino, i tre Presidenti del consiglio Riccardo Ramuglia, Mary Spidalieri e Franco Rizzo e i consiglieri Alessandro Nava e Maria Catanzaro in rappresentanza del comune di Rometta, Giusy Battaglia e Nicola Bertino in rappresentanza del comune di Saponara e Giuseppe Amendolia e Fabrizio D”Andrea in rappresentanza del comune di Villafranca Tirrena.

Ed, inoltre, dai rappresentanti dell’associazionismo e dei sindacati Antonino La Rosa (Villafranca Tirrena), Dario Giacoppo (Saponara) e Michele Barresi ( Rometta).

Lo scorso 27 maggio, sempre nell’Aula della memoria di Rometta Marea, si era tenuta un’Assemblea pubblica delle Amministrazioni e dei Consigli comunali dei comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta.