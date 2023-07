Ieri sera, nella meravigliosa location del Parco Archeologico di Selinunte, il biologo marino Carmelo Isgrò ha ricevuto il prestigioso premio Pino Veneziano giunto alla XIX edizione.

Noi abbiamo intervistato il dott. Isgrò e con lui abbiamo parlato del riconoscimento, ma anche di tematiche attuali come il cambiamento climatico.

Un riconoscimento importante per te, che ti viene conferito per “la sua grande dedizione alla salvaguardia del patrimonio che il mare nostrum ci dona”. Cosa provi in questo momento?

In questo momento provo una grande felicità nel ricevere questo premio, soprattutto per quello che questo cantautore rappresentava per la mia terra. Un’artista impegnato, sicuramente in un ambito diverso rispetto al mio, ma in comune abbiamo una cosa: io come lui combatto con alla base dei principi che parlano di amore per questa meravigliosa terra. Proprio per questo mi fa molto piacere ricevere questo riconoscimento. Entrambi in qualche modo lottiamo per qualcosa, per i problemi del periodo storico in cui viviamo. All’epoca i suoi erano problemi legati all’aspetto umano, oggi ambientale. Sono davvero grato.

Le cronache di questi giorni, tra l’altro, rimandano a una crisi climatica importante. Cosa possiamo fare nel nostro piccolo per salvaguardare la nostra terra?

Mai come oggi ci rendiamo conto che i famosi cambiamenti climatici di cui per tanto tempo si è parlato sono realtà. Li possiamo vedere ogni giorno in questo grandi sconvolgimenti che avvengono. Quindi è importante, nel nostro piccolo, fare qualcosa per cercare di cambiare questa situazione, dato che molto spesso i grandi della terra sembrano un po’ immobili da questo punto di vista. Ecco che dovrebbe partire da noi, dalla nostra sensibilità, cercare di ridurre i consumi e ridurre l’impatto ambientale che ognuno di noi ha.

Per la nostra Milazzo, per questo lembo di terra meraviglioso, stai facendo tante cose, ci parli di un progetto futuro?

Con il MuMa in quest’ultimo periodo abbiamo svolto tantissime attività. Sono tante anche le attività in programma per il prossimo futuro. Alla base, il programma più importante è sempre quello di sensibilizzare i bambini, fargli visitare il museo e spiegargli cosa ha significato la morte di Siso con la plastica in pancia e la rete illegale nella pinna. Per noi è fondamentale non dimenticarci mai perché è nato il museo che appunto la denuncia contro i crimini ambientali.