in Mirto , Sport

Calcio, 3ª Categoria – Alessandro Di Pani ritorna alla Polisportiva Mirto

Si tratta di un gradito ritorno per l'attaccante ex Castell'Umberto, che era stato il protagonista qualche anno fa della promozione in Seconda Categoria.

- Gabriele Onofaro Tempo di lettura: 1 minuto

Grande colpo di mercato della Polisportiva Mirto, che si assicura le prestazioni dell’attaccante Alessandro Di Pani, proveniente dalla formazione del Castell’Umberto. Si tratta di un gradito ritorno per Di Pani, che circa 10 anni fa aveva trascinato il Mirto con le sue reti alla promozione in Seconda Categoria; con l’acquisto dell’attaccante inizia nel migliore di modi la campagna acquisti della formazione mirtese, in vista della prossima stagione di Terza Categoria.

Il Mirto, guidato dal neo Presidente Antonio Petrolo, sta cercando sul mercato profili di esperienza, che possano migliorare la rosa a disposizione dopo il raggiungimento dei playoff lo scorso anno. Negli spareggi promozione la compagine mirtese era stata sconfitta in semifinale 2-0 dal Club Sportivo Oliveri (poi promosso in Seconda Categoria), dopo il quinto posto conquistato al termine della stagione regolare.

Leggi anche Mirto – Domani in programma la seconda edizione del “Carnival Party” Mirto – Consiglio approva DUP e Programma triennale opere pubbliche

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram