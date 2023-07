Si è concluso ieri sera l’evento gastronomico “Sicily Fud”, che si è svolto dal 21 al 23 Luglio in Piazza Mattarella a Rocca di Capri Leone, per poi concludersi in Piazza Vittorio Emanuele a Capri Leone centro.

Nei 4 giorni dell’appuntamento culinario è stato possibile degustare i piatti della tradizione, rivisitati in chiave gourmet e preparati con ingredienti di qualità; erano presenti diverse aziende della Regione Siciliana, che hanno esposto i loro prodotti, e sono stati realizzati degli show cooking con gli chef tra i più rinomati del panorama siciliano.

L’iniziativa è stata finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la promozione di manifestazioni per la valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici. Ha partecipato Domenica 23 Luglio lo chef stellato Accursio Craparo e si sono tenuti nelle 4 giornate workshop, panel di prodotti, educational e incontri con i produttori e le aziende. Nel giorno conclusivo, di ieri sera a Capri Leone centro, è stata effettuata una degustazione di Suino Nero dei Nebrodi, con la presenza dell’OPAN (Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi) e si sono esibiti “I Pentatonica“.

Al “Sicily Fud” erano presenti ben 15 produttori del settore agroalimentare della Sicilia. Si è trattato di: “Terradisuli” di Barcellona Pozzo di Gotto, “D’Ambra Rosolino” di Lercara Friddi, “I Veri sapori dell’Etna” di Bronte, “La Cuddrireddra“di Delia, “Eurofood” di Capo d’Orlando, “Kottabos” di Capri Leone, “Gocce d’Oro Sant’Andrea Mileti” di San Salvatore di Fitalia, “La Bottega della Pasta Reale di Ciancio” di Tortorici, “Antico Mulino a Pietra” di Longi, “Taudì” di Capri Leone, “Sikama” di Barcellona Pozzo di Gotto, “Bar Astone” di Ficarra, “Feudo Maccari” di Noto, “Tenute Orestiadi” di Trapani, “Principato di Sicilia” di Enna.