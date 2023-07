Galati Mamertino – Ha preso il via ieri sera, nel Comune di Galati Mamertino, la prima edizione dell’evento culinario “Un Paese in Cucina – Fiera del Turismo Enogastronomico”, dedicato alle prelibatezze dell’agroalimentare siciliano tra esperienze e piaceri del gusto.

L’enogastronomia arriva nel paese galatese, che ha la più alta densità di ristoratori sparsi nel mondo. Alle ore 19:00 è avvenuta l’inaugurazione della manifestazione con un salotto mediatico, presso il Museo degli Attrezzi Antichi sede Associazione Mutuo soccorso. In seguito si è svolta la presentazione di un piatto scelto da parte dei ristoratori, in Piazza San Giacomo; hanno presentato il loro piatto, tra le altre, l'”Antica Filanda“, “Donna Santina” e “La Falda“. E’ stato possibile degustare poi i prodotti dei vari espositori, presenti nelle casette allestite per l’occasione, e si è svolto il Festival del Folklore con la presenza del Gruppo Folk di Naso.

Molto soddisfatto per la partenza di questo appuntamento culinario il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, il quale ha affermato a riguardo: “Per Galati, che per antonomasia è il paese dell’enogastronomia, questo evento rappresenta veramente tanto. Non potevamo non chiamarlo “Un Paese in Cucina“, perché Galati Mamertino è il paese con la più alta densità di ristoratori presenti in tutto il mondo. Abbiamo esportato la nostra enogastronomia in America, in Germania, in Portogallo, in Belgio, nel nord Italia e oggi non abbiamo organizzato il classico evento di street food, ma abbiamo creato questa manifestazione, coinvolgendo tutte le nostre attività commerciali di ristorazione, i panificatori, i produttori di miele e soprattutto i nostri ristoranti, tra cui “Antica Filanda“, “Donna Santina“, “La Falda“, “La Fenice“, “Degusto“, “La Rotonda“. Abbiamo coinvolto i nostri chef stellati, che hanno prestato gratuitamente la loro opera. E’ presente anche il Gruppo Folk di Naso e abbiamo voluto combinare il cibo con la buona musica; oggi era una giornata dedicata al folklore, domani ci sarà la musica popolare, mentre Domenica sarà una serata dedicata ai più giovani, con un Dj set fino a tarda nottata. La degustazione è completamente gratuita, i nostri ospiti avranno modo in diretta di vedere la preparazione dei nostri prodotti locali e poi potranno assaggiarli gratuitamente. Invito tutti gli abitanti del circondario a venire ad assaggiare i nostri prodotti e ad ammirare le nostre bellezze architettoniche”.

L’evento “Un Paese in Cucina” viene finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e proseguirà questa sera e Domenica 30 Luglio con la preparazione di maccheroni, la musica popolare, la preparazione della pignolata, una live band e, in conclusione, un Dj set.