È molto soddisfatto della decisione presa dall’amministrazione comunale di aderire alla rottamazione quater il consigliere Avv. Angelo Pirri. Una decisione importante che comporterà benefici sia per i cittadini che per il Comune stesso.

Sono contento – ha detto Pirri – perché oggi pomeriggio maggioranza e minoranza hanno votato all’unanimità a favore della mia proposta di deliberazione per l’adesione alla rottamazione-quater prevista dalla nuova legge di bilancio.

Per aderire alla definizione agevolata –aggiunge – bisognava approvare in Consiglio Comunale il provvedimento di attuazione con relativo regolamento, il quale diventerà esecutivo non appena pubblicato nell’albo pretorio del Comune. Tale adesione comporterà benefici sia per i cittadini che per il Comune stesso, perché i contribuenti morosi vedranno diminuire drasticamente gli importi tenuti a versare, mentre il Comune stesso acquisirà una parte di crediti che, in circostanze normali, difficilmente avrebbe acquisito.

È questa la politica che mi piace – conclude –quella di contemperare gli interessi privati dei cittadini con quelli pubblici della nostra Amministrazione. Volevo ringraziare anche i componenti della minoranza che hanno dimostrato senso civico e vicinanza ai nostri concittadini votando favorevolmente.

Ho in serbo altre proposte per rilanciare Valdina sempre più.