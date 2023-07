Sale la febbre per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Per quanti arriveranno domenica da fuori città ci sono diverse soluzioni per posteggiare le automobili e giungere comodamente allo stadio F. Scoglio con i mezzi di trasporto pubblico.

L’Azienda Trasporti Messina ha disposto un servizio di bus navetta per la tratta “Zir – bivio San Filippo”, proprio in occasione dell’evento con capolinea di partenza al Terminal “Zir” in via Taormina. L’iniziativa, consentirà a quanti si recheranno al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari di raggiungere lo stadio in tutta comodità. La navetta sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 di domenica 30 luglio, con un potenziamento del servizio nelle fasce orarie 15- 21, antecedente all’inizio del concerto e, dalle 23 alle 03, per permettere un rapido deflusso dalla zona stadio. Saranno anche aumentate le corse del tram, attive fino alle 3 del 31 luglio. Oltre alle navette dedicate, è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle.

Saranno disponibili inoltre, i parcheggi cittadini compresi quelli di interscambio, tutti serviti dai bus di linea e dal tram per raggiungere comodamente il luogo dell’evento al fine di agevolare l’afflusso e il deflusso al e dall’impianto sportivo.

Indicazioni utili

Per chi proviene dalla A-18 Catania-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo Gazzi, per proseguire al parcheggio del terminal Gazzi – ZIR e utilizzare il servizio navetta verso lo stadio. In alternativa è possibile uscire allo svincolo Messina – Centro, utilizzare il parcheggio “Zaera” sito in via Cesare Battisti, 374; o il parcheggio “Villa Dante di viale San Martino; oppure i posteggi di interscambio dislocati sul viale Europa (lato monte). Da qui è possibile proseguire con bus di linea o il tram sino al terminal Gazzi, dove è fruibile un servizio navetta continuo verso lo stadio.

Per chi invece proviene dalla A-20 Palermo – Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo Boccetta, per poi utilizzare i parcheggi, “Cavallotti” sito in via Magazzini Generali); quello “Cavalcavia San Raineri” in via G. Sciva, 33; oppure il parcheggio “La Farina/Fosso” sito in via La Farina, 56. Alternativamente è consigliata l’uscita a Messina-Centro con possibilità di utilizzare i parcheggi, “Zaera” di via Cesare Battisti, 374), “Villa Dante” di viale San Martino o quello di interscambio di viale Europa, per proseguire con bus di linea o tram fino al terminal Gazzi, dove è attivo il servizio bus navetta continuo con lo stadio.

Per chi proviene invece dalla Calabria, proprio innanzi allo sbarco dei traghetti “Caronte&Tourist”, è collocata la fermata del tram, attivo fino alle ore 3 di domenica 30 luglio. In alternativa è possibile usufruire della linea bus n. 1 (Shuttle Giampilieri/Torre Faro). Chi sbarca in auto può utilizzare i parcheggi “Annunziata” e proseguire in tram o bus linea 1 Shuttle; oppure in alternativa può utilizzare il “Cavallotti”, il “Cavalcavia San Raineri” o il parcheggio “La Farina/Fosso”, prendere sempre la linea 1 shuttle o il tram e giungere al terminal Gazzi per utilizzare le navette fino allo stadio Franco Scoglio.

Coloro i quali giungeranno in treno o in pullman (capolinea Stazione), possono raggiungere con il tram o il bus linea 1 (Shuttle), il capolinea Gazzi e proseguire con le navette verso lo stadio.