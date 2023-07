Ancora una bellissima notizia per lo sport barcellonese. Ed ancora una volta viene dal Taekwondo.

La dodicenne Clio Sottile, atleta della Tiger’s Den Barcellona P.G., è stata convocata nella nazionale italiana di Taekwondo al raduno che si svolgerà al Centro di Preparazione Olimpica di Mesagne dal 2 al 12 agosto, in preparazione dei Campionati Mondiali Cadetti (12 – 14 anni) che si svolgeranno a Sarajevo (Bosnia Ezergovina) dal 27 al 31 agosto.

La giovanissima studentessa dell’Istituto comprensivo D’Alcontres, allieva dei Maestri Giuseppe e Fabio Sottile, in relazione alle nuove categorie introdotte per la classe cadetti, gareggerà nella categoria +176 cm, essendo alta 1,78 mt.

La soddisfazione del Maestro Sottile: “Naturalmente è un risultato che mi rende orgoglioso sia come padre sia come maestro, anche se da quest’ultimo punto di vista gran parte del merito va a mio fratello Fabio che da alcuni mesi ha preso in mano le redini della direzione tecnica della nostra società. Partecipare ad un mondiale, rappresentando il tricolore è un evento straordinario, specie per chi ancora crede in certi valori, che sono quelli che noi insegniamo ai nostri ragazzi. Mi piace poi ricordare che la nostra società in questo momento ha due atleti nazionali. Oltre a Clio, infatti, abbiamo Giuseppe Foti, in questo momento in raduno all’Acqua Acetosa. Clio Sottile segue una lunga scia di nostri atleti che hanno, prima di lei – anche se mai così giovani

– vissuto questa bellissima esperienza: parlo di Fabio Sottile, che addirittura ha partecipato a tre mondiali da junior e da senior; di Gabriele Crisafulli (nel 2009 a Copenaghen insieme al collega Fabio, entrambi nelle Fiamme Oro) e di Tindara Puliafito, che partecipò ai mondiali cadetti di Sharm el Sheikh nel 2017”.