L’allenatore e responsabile dell’area tecnica Pasquale Ferrara ha diramato la lista dei convocati in vista del raduno di precampionato, programmato nel Comune di Fondachelli Fantina, in provincia di Messina, dal 28 luglio al 12 agosto. Di seguito l’elenco dei 29 calciatori (in neretto gli atleti che sono stati aggregati al ritiro della prima squadra):



PORTIERI

1. Agustin STAROPOLI (1991)

2. Gabriele AMMIRATI (2004)

3. Michelangelo LA ROSA (2006)

DIFENSORI

4. Mirko MOI (1990)

5. Angelo DELLA GUARDIA (1995)

6. Gabriele FRANCHINA (1994)

7. Cristian VERDURA (2005)

8. Andrea FILOSA (2004)

9. Geremias Loyola NUŇEZ (2005)

10. Francesco TRIOLO (2004)

11. Umberto LOCANTRO (2006)

12. Vincenzo PUCCIO (2004)

CENTROCAMPISTI

13. Danilo ABBATE (1998)

14. Giovanni BIONDO (1991)

15. Antonio NISTICÒ (2004)

16. Mattia TROVATO (1998)

17. Adrián BATISTA SENA (2004)

18. Fabrizio SILIPIGNI (2004)

19. Santi RUSSO (2004)

20. Natanaele BELLINVIA (2003)

21. Francesco COPPOLINO (2006)