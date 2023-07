Si è tenuto Venerdì 28 Luglio, presso l’Incubatore di Imprese (NEBLAB) di Galati Mamertino, l’evento finale di promozione del progetto “AINEB 50 – Living Lab Nebrodi“, alla presenza delle istituzioni locali, dei soggetti promotori e di alcune aziende del territorio.

Il programma, con la funzione di moderatrice ricoperta dall’Arch. Cavolo, RUP del progetto “Living Lab Nebrodi”, ha preso il via con i saluti istituzionali, effettuati dal Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, e tra gli altri amministratori dell’Area Interna Nebrodi erano presenti anche il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, il Sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante, il Sindaco di Alcara Li Fusi Ettore Dottore, e l’On. Bernadette Grasso, nella doppia veste di Sindaco di Capri Leone e di deputata regionale.

“Oggi siamo arrivati alla fase finale del progetto “Living Lab Nebrodi” – afferma il primo cittadino galatese Amadore -. Oggi sono presenti gli On. regionali Gaspare Vitrano, Presidente della Commissione Attività Produttive, e Bernadette Grasso, Vice Presidente della Commissione Antimafia, e degli illustri relatori che hanno promosso il progetto. In questi anni la struttura dell’Incubatore di Imprese dei Nebrodi è stata visitata da centinaia di studenti delle scuole del nostro territorio, vista la Rete degli Istituti scolastici dell’Area Interna Nebrodi che è stata coinvolta nel “Living Lab”. I ragazzi hanno toccato con mano cosa significa fare impresa, sono stati a contatto con le maggiori aziende del nostro territorio e non solo. E’ stato poi presentato un bando e molte delle imprese e anche start up del nord Italia hanno deciso di investire in questo progetto; sono state firmate le prime convenzioni e questa struttura finalmente può prendere vita. Questa può essere una boccata d’ossigeno per tutti i Nebrodi, che sicuramente creerà un indotto, un lavoro e un’economia. Mi preme ringraziare chi si è impegnato in questo progetto e questa è solo la prima fase, dato che siamo pronti a intercettare nuovi finanziamenti, con la nuova programmazione che si svilupperà nelle Aree Interne“.

In seguito sono intervenuti i rappresentanti della R.T.I. aggiudicataria del progetto, il Dott. Ruggero Targhetta, di Euris srl, Pantaleo Cisotta, di Italiacamp srl, e Nicola Francesca, dell’Università degli Studi di Palermo. I tre soggetti promotori del progetto hanno parlato del progetto “AINEB 50 – Living Lab Nebrodi“, indicando le metodologie di intervento, i risultati concreti e l’esperienza maturata. “Questo progetto ha preso il via 20 mesi fa, precisamente nel Novembre 2021, avevamo in programma di chiuderlo rispettando la scadenza, e ci siamo riusciti il 23 Luglio scorso – dichiara il Dott. Targhetta di Euris srl -. C’è stata una grande partecipazione, devo ringraziare le autorità locali, il nostro partenariato, gli studenti e le imprese, io spero che siamo riusciti a trasferire alcuni concetti imprenditoriali ai ragazzi, che si possano essere convinti che ci sia un futuro in questo territorio anche con le attività imprenditoriali; importante è stato l’apporto delle scuole e dei docenti, che hanno appoggiato i ragazzi in questo percorso. Ci deve essere sinergia e soprattutto continuità nelle azioni, mi dispiacerebbe che questa azione, con la mobilitazione di diversi attori del territorio, non avesse una continuità. Lo sforzo grande, che devono fare questa Regione, la popolazione e le autorità locali, è quello di dare continuità nelle azioni, perché si rischia di perdere il grande patrimonio che abbiamo valorizzato. Abbiamo coinvolto nel progetto 6 Istituti scolastici e le autorità comunali, adesso il territorio dell’Area Interna Nebrodi si amplia ancora di più, e credo che possiamo dare un grande sprono al territorio con la nuova programmazione”.

Pantaleo Cisotta di Italiacamp srl ha sottolineato che aprire e chiudere un progetto, seguendo le date precise di scadenza, sia una dimostrazione pratica di efficienza, e che questo è il primo esperimento sulla misura del “Living Lab” portato a termine (il secondo in linea di tempo dopo quello delle Madonie). Il Prof. Nicola Francesca ha portato i saluti dell’Università di Palermo e, in particolare, del Dipartimento di Agraria e ha parlato dell’esempio del Birrificio “Epica” di Sinagra, un’azienda che ha aperto le porte ai ragazzi delle scuole. E’ stato creato un tipo di birra nel Birrificio, con il grano siciliano e attraverso le ricerche compiute dai ragazzi nei laboratori dell’ateneo palermitano. Poi si è parlato di un altro esempio, quello dell’Idromiele, miele trasformato in una sorta di vino bianco, che potrà essere commercializzato sfruttando un’azienda di miele galatese.

Erano collegati da remoto la Dott.ssa Francesca Milani, Responsabile dell’Area marketing strategico di Confindustria Verona, presso la cui sede si è tenuto un incontro lo scorso 20 Giugno, e il Dott. Filippo Federico, di Eatable Adventures. I due relatori hanno parlato di “Modelli ed esperienze innovative per lo sviluppo economico territoriale: le Reti Innovative Regionali (RIR) della Regione del Veneto e il Verona Agrifood Innovation Hub“.

Ha preso la parola poi Carmelo Radici, il titolare del Birrificio “Epica“, che ha spiegato la differenza nella produzione della birra effettuata con le ricerche degli studenti. E’ una birra creata non con il lievito tradizionale, ma con uno isolato dall’Università e con un ceppo di lievito e di frumento siciliano, che può avere un impatto notevole a livello di marketing. Si tratta di una birra tradizionale, ma dal punto di vista organolettico e di aroma è più dolce. Ha partecipato all’evento anche la Dott.ssa Maria Larissa Bollaci, Preside del Liceo “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata di Militello, capofila della Rete degli Istituti scolastici dell’Area Interna Nebrodi. La Dott.ssa Bollaci ha evidenziato di aver sempre creduto nella sinergia tra scuola e attività imprenditoriali, e che il progetto ha dato la possibilità agli istituti di mettersi in rete e fare esperienza; la Preside ha ringraziato il Prof. e Vice Preside Rundo per aver portato avanti questo progetto di “Living Lab“. Il Prof. Rundo ha dichiarato che è stato un progetto molto complesso, soprattutto è stato difficile organizzare la logistica di spostare 150 ragazzi, i quali hanno effettuato i PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

Sono infine intervenuti gli On. Bernadette Grasso e Gaspare Vitrano, che hanno parlato dell’importanza del “Living Lab” e dell’appoggio che darà la Regione a questi tipi di progetti. “Ringrazio i soggetti che hanno lavorato insieme all’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino, per la realizzazione di questo progetto – esordisce nel suo intervento l’On. Bernadette Grasso -. Il nostro territorio dei Nebrodi è bellissimo, ma ancora ha bisogno di spinte e di essere stimolato per crescere. Oggi i Nebrodi possono avere una grande svolta nello sviluppo e siamo felici di aver supportato il Comune di Galati Mamertino in questo progetto; il Comune galatese fa parte anche del progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa“, di cui Capri Leone è il Comune capofila. I ragazzi, che vogliono dare vita a una start up, possono avere con l’Incubatore un luogo fisico dove poter realizzare i propri sogni. Oggi la sfida del nostro territorio è stata vinta con questa struttura, noi ci stiamo muovendo come Regione nel settore produttivo e in quello agroalimentare, e la Regione guarda alle piccole e medie imprese”.

“Questo progetto ha fatto da apri pista per progetti simili – dichiara l’On. Vitrano -. E’ stato sfatato un luogo comune, perché di solito un Incubatore di Imprese si vede presso le Università e nelle aree industriali, invece essere presenti qui nel cuore dei Nebrodi è la prova probante che i progetti possono nascere dovunque, purché ci siano idee e uomini capaci di realizzarli e portarli avanti. L’R.T.I. ha messo in campo le forze migliori, bisognava rilanciare un territorio che ha potenzialità enormi. I giovani hanno bisogno di essere motivati e stimolati, l’esperienza di Verona, dove abbiamo visitato le strutture della Confindustria, è stata molto proficua. La Regione Sicilia e, in particolare, la Commissione delle Attività Produttive sta investendo molto in questo settore, in questo momento stiamo facendo degli sforzi per concedere diversi finanziamenti”.