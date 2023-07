I Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Reggio Calabria, hanno arrestato un 35enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, che dovrà scontare una pena definitiva di oltre 18 anni di reclusione per un cumulo di pene scaturite da diverse sentenze di condanna poiché riconosciuto responsabile dei reati di detenzione e traffico di stupefacenti.

Il provvedimento scaturisce da fatti risalenti nel periodo temporale compreso tra il 2013 e il 2014, periodo in cui il 35enne è stato coinvolto in diverse operazioni antidroga dei Carabinieri. In particolare, spicca il suo arresto nell’ambito dell’operazione c.d. “doppia sponda”, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina, dalla quale è emersa l’operatività dell’uomo all’interno dei gruppi criminali operanti nel rione messinese di Mangialupi, nell’approvvigionamento e la commercializzazione di ingenti partite di cocaina provenienti dalla sponda calabra, poi immessi nelle principali “piazze di spaccio” messinesi.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi per l’espiazione della pena emessa nei suoi confronti.