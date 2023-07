«Siamo vicini a tutti i cittadini che stanno affrontando momenti davvero angoscianti a causa degli incendi e ringraziamo i lavoratori forestali, della protezione civile, dei vigili del fuoco e tutti gli operai dei servizi pubblici essenziali che senza sosta stanno cercando di limitare l’avanzare del fuoco e delle sue conseguenze, nonostante le altissime temperature che rendono sempre più difficile lo svolgimento del loro lavoro».

A dirlo è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, che sottolinea come sia fondamentale la prevenzione. «Lasciare i terreni incolti e senza cura, non pulirli e prepararli alla stagione estiva, è da criminali che non hanno senso di responsabilità verso gli altri cittadini. Alla politica, invece, diciamo che occorre approntare strategie con una vera e propria programmazione e controllo del territorio anche contro i piromani che mettono a rischio la vita dei cittadini, altrimenti si andrà solo avanti con interventi in emergenza».

«Il problema – aggiunge Alibrandi – è adesso con gli incendi che stanno devastando le colline e colpendo le abitazioni, ma sarà anche e soprattutto dopo, quando arriverà l’inverno e alle prime piogge torrenziali corriamo il rischio di smottamenti ed alluvioni. Per questo occorrono strategie condivide per tutelare il nostro patrimonio ambientale e boschivo».