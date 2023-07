Il gruppo scout Agesci Sant’Agata Militello 1 è in fermento: uno dei suoi giovani membri, Gabriele Barone, si appresta a vivere un’avventura unica nel suo genere. È stato infatti selezionato per partecipare al Jamboree in Corea del Sud, un evento a cadenza quadriennale organizzato dal World Organization of the Scout Movement (WOSM).

Il Jamboree è un raduno internazionale che riunisce giovani scout da tutto il mondo, offrendo loro un’opportunità straordinaria per condividere esperienze, conoscenze e culture diverse. Lo scopo principale, come affermato dal fondatore dello Scoutismo Sir Robert Baden-Powell, è quello di contribuire all’educazione dei giovani attraverso il gioco, l’avventura e l’apprendimento cooperativo.

Baden-Powell, con la sua visione illuminata, comprese fin dai primi anni del movimento scout l’importanza di questo tipo eventi, che mirassero a creare occasioni di confronto tra i giovani. Partecipare al Jamboree significa molto di più che visitare un Paese straniero. Si tratta di un’opportunità di crescita personale e sociale, in cui i giovani scout possano mettere alla prova le proprie capacità di adattamento e collaborazione.

Durante il campo, Gabriele avrà la possibilità di partecipare a una serie di attività, quali vita all’aperto, escursioni, progetti di servizio comunitario e scambi interculturali. Sarà coinvolto in una rete globale di scout che condividono gli stessi valori di cittadinanza, sostenibilità, spiritualità e solidarietà. «Partecipare al Jamboree in Corea del Sud rappresenta per me l’opportunità di conoscere scout provenienti da tutto il mondo, apprendere da loro e condividere le nostre esperienze», ha affermato Gabriele, entusiasta della sua partecipazione a questo evento storico. «Sono fiero di far parte del movimento scout e di rappresentare il mio gruppo e la mia comunità. Spero di portare a casa non solo nuove amicizie, ma anche nuove idee e progetti per trasformare il mio impegno scout in azione concreta a beneficio della società».

L’Agesci Sant’Agata Militello 1 è orgoglioso di Gabriele e degli altri scout che prenderanno parte al Jamboree, evento che offre ai giovani l’opportunità di crescere come individui e cittadini del mondo, e augura a lui e a tutti gli scout un’avventura indimenticabile e arricchente.