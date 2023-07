Continua l’attività di repressione in campo ambientale, disposta dal Comandante del Corpo, Colonnello Giovanni Giardina, da parte della Sezione Specialistica della Polizia Metropolitana di Messina coordinata dal Responsabile della Sezione, Sostituito Commissario Giovanni Ruggeri.

Nell’ambito dei consueti servizi di controllo per prevenire e reprimere tali reati, gli Agenti hanno accertato che in località Torrente Gallo , su un’ area demaniale di circa 1.000 mq., ai margini ed all’interno dell’alveo torrentizio, insistevano rifiuti speciali pericolosi (lastre di amianto , anche frantumato e miscelato con rifiuti derivanti da attività edilizia) e non pericolosi (pneumatici, parti di veicoli fuori uso, tubi di gomma, materiale edilizio, legname, suppellettili, elettrodomestici fuori uso), miscelati tra loro ed abbandonati sulla strada che costeggia il torrente da entrambi i lati. Tale stato rappresenta un grave degrado ambientale ed un potenziale pericolo per l’ ambiente e la salute pubblica.