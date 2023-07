PATTI ( ME) – VIA FRATELLI CERVI, 26/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA –

LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO di 77,68 mq, a piano terra con annesso locale di deposito al piano cantinato e parcheggio auto riservato, prospettante su corte condominiale. Libero. Prezzo base Euro 97.750,00. Offerta minima: Euro 73.312,50. Rilancio: Euro 1.500,00. VIA FONTANELLA, SNC –

LOTTO 2) A) VILLETTA A SCHIERA CENTRALE di 115,63 mq per la quota di 1/1, al piano S1-T, 5 vani. B) DEPOSITO COMMERCIALE di 276,26 mq, piena proprietà, al p. s. L’immobile presenta numerose difformità rispetto al progetto, vedasi perizia pagg. 10 e ss. Libero. Prezzo base Euro 161.500,00. Offerta minima: Euro 120.765,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 07/11/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/11/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 89/2019 PT838674 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300