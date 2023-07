Messina – Messina e la buona sanità. Arriva da Villa Salus una storia che racconta un intervento complesso andato a buon fine.

Si tratta di una Timectomia toracoscopica destra, eseguita qualche giorno fa su una paziente messinese di 73 anni. Ad eseguire il complesso intervento di chirurgia toracica l’equipe che fa capo al dott. Enzo Corsaro. La donna era già in trattamento in casa di cura per un tumore pancreatico. L’intervento si è reso necessario per la completa rimozione di una voluminosa lesione toracica direttamente poggiata sul cuore (localizzata nel mediastino anteriore-superiore, indissociabile dall’atrio destro e dal pericardio).

“In bocca al lupo alla Signora, -dichiara lo staff di Villa Salus- rientrata a casa dopo quattro giorni senza che sia insorta alcuna complicazione. Al dott. Corsaro e alla sua equipe un ringraziamento per la competenza e la professionalità messe quotidianamente al servizio dei nostri pazienti.”