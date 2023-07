La loro foto stremati dalla fatica dopo avere lottato contro il fuoco sulle colline di Curcuraci sta facendo il giro del web. Sono tre coraggiosi componenti di una squadra del distaccamento del Vigili del Fuoco di Milazzo che non si sono risparmiati un attimo. Il pompiere paura non ne ha. E proprio della paura hanno voluto parlare.

Quell’elemento che è nemico, ma anche un po’ l’amico che ti frena e ti “consiglia” di non superare determinati limiti, mettendo a rischio la tua vita.

“La paura non si supera mai, ci accompagna sempre ed è giusto così. Senza di lei rischiamo di farci male. Non superiamo la paura, ma c’è la voglia di aiutare gli altri. La paura è come un campanello d’allarme – dicono – cerchi di portare al limite la tua resistenza affinché si porti a compimenti l’intervento. Quello dell’altra sera è stato veramente pesante”.

“Abbiamo fatto di tutto per cercare di aiutare le persone, gli animali, abbiamo fatto di tutto e poi le forze sono venute a mancare. Anche se la foto riguardava noi tre, c’erano parecchie squadre e ognuno ha fatto tutto quello che ha potuto fare per risolvere un problema che sembrava non risolvibile. Ringraziando Dio non è successo l’irreparabile. Parecchi danni, ma nessuna vittima. Finora non avevamo mai visto una situazione simile”.

“Dopo una nottata a soccorrere, alle 11 del mattino, siamo arrivati allo stremo delle forze. Io lo dico sinceramente: in tanti anni di servizio, una situazione del genere mai affrontata. Una situazione apocalittica in cui la gente non sapeva che fare e dove andare. Molte cose siamo riusciti a risolverle. I nostri interventi non hanno nulla a che vedere con gli altri. Noi dobbiamo essere pronti a tutto. Anche se noi risultiamo in prima linea per la divulgazione della nostra immagine, vogliamo ringraziare tutti gli uomini che sono intervenuti e anche Protezione Civile, Carabinieri, Polizia e altri che sono intervenuti, compresi i Comuni, la Forestale, anche il Nucleo aereo e quindi tutti insieme siamo riusciti a contenere”.