Sono più di 1000, gli ettari di terreno bruciati, nell’incendio che ha colpito duramente le frazioni Moreri, Masseria, San Cosimo, Madoro, Scarpiglia, Bernardo, Tindari e di contrada Ronzino, nel territorio di Patti.

Il bilancio, è veramente pesante: un’abitazione completamente divorata dalle fiamme, due capannoni, sei depositi agricoli, una decina di mezzi distrutti e 25 persone sfollate.

A riferirlo il sindaco Gianluca Bonsignore che ha visitato tutti le zone interessate dall’incendio, portando conforto e vicinanza alle persone che hanno subito dei danni. Bonsignore, ha contattato il Prefetto ed il sindaco metropolitano di Messina, chiedendo di intervenire tempestivamente, affinché possano liberare le strade provinciali, da i pali della linea telefonica caduti a seguito delle fiamme e in alcune parti, ostruite da massi o frane.

Anche il Vescovo della diocesi mons. Guglielmo Giombanco, accompagnato dall’Arciprete della Cattedrale don Pierangelo Scaravilli, ha fatto visita ad alcune famiglie delle contrade colpite dai violenti incendi, manifestando la propria vicinanza, e ha assicurato a tutti il ricordo costante nella preghiera.

Per ciò che è successo, martedì, a Patti, il primo cittadino pattese ha espresso tutta la sua amarezza, poiché, si è ritrovato ad affrontare l’emergenza senza mezzi e uomini.

“Nei luoghi dell’inferno – ha sottolineato il sindaco Bonsignore- c’erano solo una squadra dei Vigili del Fuoco, due della forestale, due autobotti, una delle quali, giunta da Librizzi, personale comunale, volontari della misericordia e tanti cittadini, i quali hanno dimostrato generosità e amore per la propria comunità.

Prezioso è stato il contributo di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza che, anche con gesti eroici, si sono adoperati per portare in salvo persone che non volevano lasciare le loro abitazioni.”

Ciò che rimane visibile agli dell’uomo, deve far riflettere. Le conseguenze dell’incendio di martedì, non è solo devastazione dei luoghi e dolore per i danni patiti. Adesso, in quei luoghi, c’è anche il rischio del danno idrogeologico, in seguito ai possibili temporali che arriveranno.