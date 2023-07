Un giovane esemplare di grifone, appartenente alla colonia delle Rocche del Crasto di Alcara Li Fusi, è stato soccorso nei pressi di Torrenova.

Il rapace, secondo quanto riportato dall’ANSA, è stato trovato debilitato e recupero dai volontari dell’associazione “Ambiente Sicilia” che gestiscono “L’area del grifone” con la voliera di Alcara Li Fusi.

Il giovane grifone è stato dapprima ricondotto presso la voliera per essere rifocillato, quindi su sollecitazione del personale del Parco dei Nebrodi è giunto l’esperto naturalista e zoologo Antonio Spinnato, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, che ha curato il trasferimento dell’animale presso il centro di recupero fauna selvatica di Ficuzza. Qui i veterinari hanno constatato anche una frattura procuratasi dal rapace.

“Il rapace, essendo un giovane, – dice Salvatore Seminara , commissario straordinario dell’istituto zoo profilattico – non ha ancora una conoscenza del territorio e, soprattutto, non ha ancora istaurato un legame sociale con gli altri individui della colonia presente nei Nebrodi. Completate le cure presso la struttura del centro di recupero di Ficuzza, potrà essere rieducato al volo presso la grande voliera di riabilitazione per avvoltoi recentemente realizzata nel Parco delle Madonie ad Isnello, e messo insieme ad altri 16 giovani grifoni che erano stati lì traslocati nel mese di febbraio dalla Spagna”