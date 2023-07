Capri Leone – Sono state presentate ieri sera, presso la Sala Anspi di Rocca di Capri Leone, le date dei prossimi eventi del progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa”, attraverso un workshop alla presenza delle istituzioni e delle Associazioni locali.

“Nebrodi Ospitalità Diffusa” coinvolge 10 Comuni del comprensorio dei Nebrodi, ovvero: Capri Leone (Comune capofila), Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia e Ucria. All’incontro di ieri erano presenti il Sindaco di Capri Leone e deputata regionale On. Bernadette Grasso, il Sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante, il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore e l’Assessore Comunale di Mirto Donatella Sgrò.

“Questo progetto è una scommessa del territorio, a cui crediamo e a cui hanno aderito i Sindaci di 10 Comuni – dichiara il Sindaco di Capri Leone Bernadette Grasso -. Ha un solo scopo, quello di promuovere il territorio e cercare di diventare attrattivi verso un turismo esperienziale, che va oltre l’Italia. Questo modello di turismo viene apprezzato da tanti utenti, che cercano posti particolari. Il workshop è finalizzato al coinvolgimento degli operatori commerciali e dei proprietari delle abitazioni, sia quelli che hanno dei B&B a disposizione, sia quelli che vogliono trasformare le proprie abitazioni in B&B. Organizzeremo a Settembre e Ottobre importanti eventi attrattivi, come Nebrodi Cavalli, Nebrodi Trekking, Nebrodi Bike e l’Incoming con gli operatori turistici internazionali. Ci auguriamo che questo territorio possa decollare e possa diventare un modello anche per altri territori. Il futuro per i Comuni è quello di fare rete e bisogna fare sinergia fra pubblico e privato; coinvolgere i privati e fare rete tra i Comuni è una sfida vincente. Ciascuno dei 10 borghi ha la sua peculiarità, tutto quello che è presente sui Nebrodi, dall’enogastronomia, ai beni architettonici, alla biodiversità, ai monti e al mare, può essere un binomio e un’attrattiva maggiore. Noi offriremo dei pacchetti per fare conoscere ai turisti i Nebrodi e tutto il territorio verrà coinvolto. Il turismo non può essere un’accezione astratta, ma è un insieme di tutto quello che il territorio possiede”. Il primo cittadino Grasso ha poi messo in evidenza gli esempi del Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto, che è partito a piccoli passi ma adesso è affermato nel panorama culturale italiano e internazionale (qualche giorno fa è stata inaugurata una mostra, con la presenza dell’attrice Maria Grazia Cucinotta), e del Living Lab Nebrodi di Galati Mamertino, dove una società di Verona si è aggiudicata la possibilità di installare imprese.

Il Dott. Carlo Giuffrè, uno dei promotori del progetto “Sistema Nebrodi Ospitalità Diffusa”, si è soffermato sull’Incoming con gli operatori turistici internazionali, in programma dal 16 al 20 Settembre. Gli operatori internazionali stanno creando dei pacchetti tematici multilingua, hanno dei portali basati sulla Sicilia e veicolano flussi turistici dall’estero in Sicilia. Il primo giorno gli operatori incontreranno gli amministratori e tutti gli operatori locali e, in seguito, faranno dei giri nei 10 Comuni. Ogni Comune dovrà prepararsi con un genius loci, che possa far conoscere il territorio agli operatori.

Dall’1 al 3 Settembre è in programma l’evento Nebrodi Cavalli, che è stato illustrato da Calogero Vieni, Presidente dell’Associazione “Ippo Nebros” di Rocca di Capri Leone. L’1 Settembre si parte dal Parco Urbano, con il Pony Games; in serata poi ci sarà una dimostrazione di mascalcia. Sabato 2 Settembre si svolgerà uno spettacolo con artisti locali, regionali e internazionali, come Bartolo Messina, Francesco Nobile, Carmelo Lo Cicero, il quale farà conoscere il Cavallo Sanfratellano, e Giuseppe Corviseri, con la conduzione affidata ad Antonino Latteri. Domenica 3 Settembre si terranno una sfilata di carrozze d’epoca per le vie del paese e una cavalcata, che prenderà il via dallo Stadio Comunale per poi passare da San Marco d’Alunzio e da Mirto; a Capri Leone verrà effettuata la benedizione di cavalli e cavalieri, e poi si tornerà al Parco Urbano.

Il 7, 8, 14, 15 e 29 Ottobre partirà il Nebrodi Trekking, presentato da Sebastiano Musarra, Presidente della Cooperativa “Conca d’Oro“. L’evento avrà inizio da Floresta, dove il trekking si unirà con l’esperienza dei pastori e la degustazione di prodotti tipici. Poi si passa a Ucria, dove sarà eseguita una passeggiata nel centro storico e nelle campagne, e si faranno conoscere i tipi di funghi, la trasformazione del fungo e le varie ricette. Si giungerà quindi a Frazzanò e a San Marco d’Alunzio, dove si costeggiano i torrenti e da cui si può ammirare tutta la costa. A Longi si visiterà il bosco di Mangalaviti e il Lago Biviere, mentre a Galati Mamertino ci sarà l’incontro con le api, tramite l’azienda “Emanumiele”. A San Salvatore di Fitalia si farà vedere come si raccolgono le nocciole e la loro trasformazione, con esperti del settore. A Mirto sarà visitato il Museo del Costume e della Moda Siciliana, e ci sarà l’esperienza della trasformazione e dell’assaggio dell’olio. A Capri Leone saranno effettuate le esperienze in laboratorio dell’artigianato con lo scalpellino, mentre a Ficarra ci sarà una passeggiata all’interno dei giardini degli agrumi, con una degustazione di prodotti tipici con gli agrumi.

Il 21 e 22 Ottobre sarà la volta del Nebrodi Bike, evidenziato da Giovanni Guarneri di Bike Mobility Consulting. Nebrodi Bike vuole creare l’itinerario permanente cicloturistico più percorso dei Nebrodi e concorrere a livello nazionale. L’appuntamento viene denominato Nebrodi Bike Challenge, in quanto è un cicloturismo d’avventura che esplora l’intero territorio dei 10 Comuni. Le attività sono basate sia sui bambini che sugli adulti; in quest’ultimo caso ci saranno 3 tipi di itinerari, un itinerario lungo, intermedio o semplice. Gli obiettivi che si propone Nebrodi Bike sono: aumentare i ricavi degli operatori, creare un indotto diffuso sul territorio, attivare flussi cicloturistici costanti, finanziare gli investimenti nei servizi e stimolare nuovi progetti. La presenza di un ente di governance è fondamentale per il successo del progetto; la comunicazione deve essere veloce ed efficace. Vengono richiesti 3 tipi di ciclisti: le coppie avventurose (nidi vuoti), che hanno un’alta disponibilità di reddito, alla ricerca di emozioni, amano le aree romantiche soprattutto costiere e preferiscono il viaggio organizzato; i ciclisti sportivi, che amano gli itinerari più impegnativi e paesaggisticamente più esterni, e preferiscono viaggiare in semi-autonomia; i cicloesploratori, che hanno una medio-bassa disponibilità di reddito, amano le novità, alla ricerca di originalità, non amano i luoghi affollati e “alla moda”, preferiscono viaggiare in autonomia.

Infine l’8, il 15 e il 29 Ottobre sono programmati gli Incontri esperienziali, con le maestranze delle botteghe artigianali, i pastori e la natura del panorama del Nebrodi, capace di fornire un valore aggiunto allo scrigno di emozioni, che i visitatori potranno vivere sui Nebrodi.