La carcassa di un pony è stata ritrovata dalla polizia municipale a Curcuraci.

Per evitare che si potesse risalire al proprietario è stata staccata dalla testa del cavallino la porzione di carne all’altezza di dove era stato inserito il microchip obbligatorio per legge. Sul posto gli agenti della Municipale che si sono attivati per risalire al responsabile dell’abbandono in strada del corpo del cavallino.

A segnalare la presenza della carcassa sono stati alcuni automobilisti.