Questa immagine è destinata a divenire l’icona dell’emergenza incendi che ha devastato il Messinese negli ultimi giorni. Sono i Vigili del Fuoco intervenuti sulle colline di Curcuraci, dove hanno salvato il territorio, vite umane e animali.

L’eroismo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina, ma anche di volontari e Forestali impegnati sul campo, commuove. Una lotta contro le fiamme che violentavano ettari ed ettari di macchia mediterranea, che minacciavano case, aziende. E loro lì, in prima linea, a lottare, a spendersi, a rischiare la vita contro un fronte di incendi vasto e apocalittico.

Il pompiere paura non ne ha! Oggi più che mai questo slogan ci sembra vero, verissimo. Sacrosanto e vero. Grazie, eroi. Grazie per avere difeso la nostra terra. Senza badare a nulla se non altro alla vostra missione.

Non tutti i supereroi indossano un mantello.