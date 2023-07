Galati Mamertino – Si svolgerà domani dalle ore 9:30, presso l’Incubatore di Imprese (NEBLAB) di Galati Mamertino, l’evento finale di promozione del progetto “AINEB 50 – Living Lab Nebrodi“.

Il progetto è stato realizzato con il co-finanziamento dell’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e la partecipazione della R.T.I. aggiudicataria Euris srl, di Italiacamp srl e dell’Università degli Studi di Palermo.

Il programma prenderà il via con i saluti istituzionali e l’introduzione all’Area Interna Nebrodi, quale Autorità Territoriale di gestione, monitoraggio e controllo, affidati al Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore e al Sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso, in qualità di rappresentanti delle istituzioni locali. In seguito si parlerà del progetto “AINEB 50 – Living Lab Nebrodi: metodologia di intervento, risultati concreti ed esperienza”; saranno presenti Ruggero Targhetta, Pantaleo Cisotta e Nicola Francesca, rappresentanti di R.T.I. Euris srl, Italiacamp srl e Università degli Studi di Palermo, Maria Larissa Bollaci, rappresentante della Rete degli Istituti scolastici, le start up, le imprese, le studentesse e gli studenti che sono stati coinvolti in questo progetto.

Dopo un intervallo musicale Francesca Milani, della Confindustria Verona, e Filippo Federico, di Eatable Adventures, parleranno di “Modelli ed esperienze innovative per lo sviluppo economico territoriale: le Reti innovative regionali della Regione del Veneto e il Verona Agrifood Innovation Hub“. Poi Edmondo Tamajo, Gaspare Vitrano e Bernadette Grasso, Onorevoli rappresentanti della Regione Siciliana, metteranno in evidenza le prospettive per lo sviluppo economico locale del territorio dei Nebrodi.